Украинка великолепно перебросила голкипера Брейдаблика со средней дистанции.
ольга овдийчук, фото тк футбол
19 ноября 2021, 16:52
В четвертом тура женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 в гостях уверенно обыграл Брейдаблик (2:0).
Лучшим голом тура признано взятие ворот Ольги Овдийчук — футболистка харьковского клуба отлично перебросила вратаря соперниц со средней дистанции, чем установила окончательный счет в матче.
В данном голосовании 27-летняя полузащитница обошла таких соперниц как Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).