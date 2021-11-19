В четвертом тура женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 в гостях уверенно обыграл Брейдаблик (2:0).

Лучшим голом тура признано взятие ворот Ольги Овдийчук — футболистка харьковского клуба отлично перебросила вратаря соперниц со средней дистанции, чем установила окончательный счет в матче.

В данном голосовании 27-летняя полузащитница обошла таких соперниц как Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).