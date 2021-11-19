Другое

Специалист руководил сборной долгих 15 лет.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отправлен в отставку.

Соответствующее заявление разместила у себя на сайте футбольная ассоциация Уругвая. Кроме того, руководители уругвайского футбола поблагодарили экс-наставника за его работу.

Специалист возглавлял сборную на протяжении долгих 15-ти лет.

"Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе", — гласит заявление на сайте ассоциации.

Такое решение продиктовано неудачными результатами команды в квалификации к Чемпионату мира в Катаре. После 14-ти туров Уругвай в своей группе занимает лишь седьмое место, набрав 16 очков.

Проигрышная серия Уругвая с учетом проигрыша Боливии составляет 4 поединка.