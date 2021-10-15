ЧМ-2022. Отбор

Состоялись очередные поединки отборочного цикла ЧМ-2022.

В Южной Америке завершились очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

В первой встрече сборная Аргентины на своем поле минимально обыграла Перу со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 43 минуте, а его автором стал Лаутаро Мартинес.

Аргентина — Перу 1:0

Гол: Л. Мартинес, 43.

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Ло Чельсо (Паласиос, 90+4) — Месси, Ди Мария (Гонсалес, 73), Л. Мартинес (Корреа, 85).

Перу: Гальесе — Лора, Самбрано, Кальенс, Трауко — Акино — Куэва, Гонсалес (Лопес, 85), Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73) — Лападула (Фарфан, 60).

Предупреждения: Йотун, Гарсия.

На 65 минуте Йотун (Перу) не реализовал пенальти (перекладина).

Во второй встрече сборная Бразилии разгромила Уругвай со счетом 4:1. В составе команды Тите результативными ударами отметились Неймар, Габриэл Барбоза, а у Рафиньи — оформленный дубль. В составе уругвайцев единственный гол забил Суарес.

Бразилия - Уругвай 4:1

Голы: Неймар, 10, Рафинья, 18, 58, Габриэл Барбоза, 83 — Суарес, 77.

Бразилия: Эдерсон — Эмерсон, Вериссимо, Тиаго Силва, Алекс Сандро — Фред (Эденилсон, 88), Фабиньо (Дуглас Луис, 71) — Рафинья (Рибейро, 71), Пакета (Антони, 61), Неймар — Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61).

Уругвай: Муслера — Нандес (Касерес, 46), Коатес, Годин, Винья (Пикерес, 46) — Бентанкур (Горриаран, 71), Вессино (Торрес, 65), Вальверде, Де ла Крус (Торрейра, 46) — Суарес, Кавани.

Предупреждения: Фабиньо — Вальверде, Кавани, Коатес.

В остальных поединках Боливия разгромила Парагвай со счетом 4:0, а Чили — Венесуэлу (3:0). Еще одна встреча между сборными Колумбии и Эквадора закончилась нулями.

Боливия - Парагвай 4:0

Голы: Рамальо, 21, Вильярроэль, 53, Абрего, 84, Фернандес, 90.

Колумбия — Эквадор 0:0

Чили - Венесуэла 3:0

Голы: Пульгар, 18, 37, Бреретон, 73.