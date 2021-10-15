ЧМ-2022. Отбор
Состоялись очередные поединки отборочного цикла ЧМ-2022.
Аргентина - Перу, Getty Images
15 октября 2021, 06:49
В Южной Америке завершились очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
В первой встрече сборная Аргентины на своем поле минимально обыграла Перу со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 43 минуте, а его автором стал Лаутаро Мартинес.
Аргентина — Перу 1:0
Гол: Л. Мартинес, 43.
Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Ло Чельсо (Паласиос, 90+4) — Месси, Ди Мария (Гонсалес, 73), Л. Мартинес (Корреа, 85).
Перу: Гальесе — Лора, Самбрано, Кальенс, Трауко — Акино — Куэва, Гонсалес (Лопес, 85), Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73) — Лападула (Фарфан, 60).
Предупреждения: Йотун, Гарсия.
На 65 минуте Йотун (Перу) не реализовал пенальти (перекладина).
Во второй встрече сборная Бразилии разгромила Уругвай со счетом 4:1. В составе команды Тите результативными ударами отметились Неймар, Габриэл Барбоза, а у Рафиньи — оформленный дубль. В составе уругвайцев единственный гол забил Суарес.
Бразилия - Уругвай 4:1
Голы: Неймар, 10, Рафинья, 18, 58, Габриэл Барбоза, 83 — Суарес, 77.
Бразилия: Эдерсон — Эмерсон, Вериссимо, Тиаго Силва, Алекс Сандро — Фред (Эденилсон, 88), Фабиньо (Дуглас Луис, 71) — Рафинья (Рибейро, 71), Пакета (Антони, 61), Неймар — Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 61).
Уругвай: Муслера — Нандес (Касерес, 46), Коатес, Годин, Винья (Пикерес, 46) — Бентанкур (Горриаран, 71), Вессино (Торрес, 65), Вальверде, Де ла Крус (Торрейра, 46) — Суарес, Кавани.
Предупреждения: Фабиньо — Вальверде, Кавани, Коатес.
В остальных поединках Боливия разгромила Парагвай со счетом 4:0, а Чили — Венесуэлу (3:0). Еще одна встреча между сборными Колумбии и Эквадора закончилась нулями.
Боливия - Парагвай 4:0
Голы: Рамальо, 21, Вильярроэль, 53, Абрего, 84, Фернандес, 90.
Колумбия — Эквадор 0:0
Чили - Венесуэла 3:0
Голы: Пульгар, 18, 37, Бреретон, 73.