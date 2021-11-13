ЧМ-2022. Отбор
Победителя противостояния определил единственный гол.
twitter.com/FIFAWorldCup
13 ноября 2021, 09:36
В рамках 13-го тура отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года сборная Уругвай встретилась с Аргентиной.
Подопечные Оскара Табареса пропустили уже на седьмой минуте противостояния, когда Анхель Ди Мария вывел аргентинскую команду вперед.
Несмотря на то, что хозяева создали значительно больше моментов у ворот соперника, чем Аргентина, отыграться в итоге им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу коллектива Лионеля Скалони.
Стоит также отметить, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси начинал матч на скамейке запасных и появился на поле аж на 76-й минуте. Впрочем, это не помешало гостям набрать в свой актив очередные три очка.
Уругвай – Аргентина 0:1
Гол: Ди Мария 7
Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Пикерес – Торрейра – Нандес (Горриаран 81), Весино (Альварес 64), Бентанкур (Аррамбари 76), Родригес (Торрес 46) – Суарес
Аргентина: Эми Мартинес – Молина, Морено, Отаменди, Акуна – Де Пауль (Паласиос 81), Родригес, Ло Келсо (Месси 76) – Ди Мария (А.Корреа 55), Мартинес (Гомес 55), Дибала (А.Корреа) 46)
Тренер: Лионель Скалони
Предупреждения: Касерес – Дибала
Таблица отбора на ЧМ-2022 в Латинской Америке: