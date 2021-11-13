ЧМ-2022. Отбор

Победителя противостояния определил единственный гол.

В рамках 13-го тура отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года сборная Уругвай встретилась с Аргентиной.

Подопечные Оскара Табареса пропустили уже на седьмой минуте противостояния, когда Анхель Ди Мария вывел аргентинскую команду вперед.

Несмотря на то, что хозяева создали значительно больше моментов у ворот соперника, чем Аргентина, отыграться в итоге им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу коллектива Лионеля Скалони.

Стоит также отметить, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси начинал матч на скамейке запасных и появился на поле аж на 76-й минуте. Впрочем, это не помешало гостям набрать в свой актив очередные три очка.

Уругвай – Аргентина 0:1

Гол: Ди Мария 7

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Пикерес – Торрейра – Нандес (Горриаран 81), Весино (Альварес 64), Бентанкур (Аррамбари 76), Родригес (Торрес 46) – Суарес

Аргентина: Эми Мартинес – Молина, Морено, Отаменди, Акуна – Де Пауль (Паласиос 81), Родригес, Ло Келсо (Месси 76) – Ди Мария (А.Корреа 55), Мартинес (Гомес 55), Дибала (А.Корреа) 46)

Тренер: Лионель Скалони

Предупреждения: Касерес – Дибала

Таблица отбора на ЧМ-2022 в Латинской Америке: