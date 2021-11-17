ЧМ-2022. Отбор

Луис Суарес и Ко потерпели разгромное поражение.

Сборная Уругвая в рамках четырнадцатого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 года отправилась в гости к Боливии и потерпела поражение.

Боливийцы трижды поразили ворота соперника — дублем отметился Арсе, а еще один гол на свой счет записал экс-форвард Шахтера Марсело Морено.

Сборная Уругвая теперь находится на седьмой строчке группы после 14 матчей и может остаться без чемпионата мира.

Боливия - Уругвай 3:0

Голы: Арсе, 29, 79, Морено, 45

Боливия: Лампе — Бехарано, Сагредо, Кинтерос, Фернандес (Энумба, 46) — Хустиниано, Вильярроэль (Сауседо, 59), Рамальо (Сааведра, 71) — Морено, Арсе (Гонсалес, 85), Абрего (Альгараньяс, 59).

Уругвай: Муслера — Касерес, Годин, Хименес, Пикерес (Гонсалес, 46) — Нандес (Родригес, 63), Весино (Суарес, 46), Торрейра (Арамбарри, 68), Бентанкур — Альварес Мартинес, Торрес (Родригес, 76).

Предупреждения: Кинтерос — Гонсалес