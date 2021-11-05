Франция

По всей видимости, церемония остается формальностью.

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси станет обладателем Золотого мяча. Об этом сообщает RTP.

Футболисту уже сообщили, что по итогам голосования престижная награда достанется именно ему.

Сам Месси уже пообщался с журналистами France Football и дал им традиционное интервью. Напомним, именно France Football — учредитель премии Золотой мяч.

Отметим, что минувший сезон стал для Месси успешным. Он добыл победу в Кубке Америки вместо со сборной Аргентины и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами.

Если информация подтвердится, что этот Золотой мяч станет для форварда уже седьмым в его карьере.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.