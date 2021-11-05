По всей видимости, церемония остается формальностью.
Лионель Месси, Getty Images
05 ноября 2021, 19:20
Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси станет обладателем Золотого мяча. Об этом сообщает RTP.
Футболисту уже сообщили, что по итогам голосования престижная награда достанется именно ему.
Сам Месси уже пообщался с журналистами France Football и дал им традиционное интервью. Напомним, именно France Football — учредитель премии Золотой мяч.
Отметим, что минувший сезон стал для Месси успешным. Он добыл победу в Кубке Америки вместо со сборной Аргентины и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами.
Если информация подтвердится, что этот Золотой мяч станет для форварда уже седьмым в его карьере.
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