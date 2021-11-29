Золотой мяч-2021: известны первые результаты

France Football начал оглашать места номинантов на награду.
Золотой мяч-2021, twitter.com/francefootball
29 ноября 2021, 18:25
Авторитетный журнал France Football начал оглашать первые результаты голосования за Золотой мяч-2021.
29 место — Сезар Аспиликуэта (Челси), Лука Модрич (Реал).
26 место — Жерар Морено (Вильярреал), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер).
25 место — Фил Фоден (Манчестер Сити).
24 место - Педри (Барселона).
23 место — Харри Кейн (Тоттенхэм).
21 место — Лаутаро Мартинес (Интер), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
20 место — Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Отметим, что церемония вручения Золотого мяча состоится сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция церемонии.