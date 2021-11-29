Испания

Бразилец поделился мнением о том, кто должен выиграть Золотой мяч в этом году.

Защитник Барселоны Даниэль Алвес считает, что Золотой мяч должен быть вручен полузащитнику миланского Интера и сборной Дании Кристиану Эриксену.

Напомним, на минувшем Евро-2020 в матче против сборной Финляндии, Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему установили имплантированный дефибриллятор.

"Эриксен заслуживает Золотой мяч в этом году за то, через что ему пришлось пройти и пережить. Это было бы сильным посланием для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими.

"Месси — лучший, он был лучшим в течение 20 последних лет, но было бы хорошо для всех, если бы Эриксен выиграл Золотой мяч", — приводит слова Алвеса Football-Italia.

Отметим, что церемония вручения Золотого мяча состоится сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция церемонии.