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В турнире примут участие представители каждой из конфедераций.

В Цюрихе представители FIFA провели жеребьевку клубного чемпионата мира-2021.

В данном турнире примут участие представители каждой из конфедераций. Матчи состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах и пройдут с 3 по 12 февраля.

Вашему вниманию результаты жеребьевки:

Первый раунд

Аль-Джазира (ОАЭ) — Окленд Сити (Новая Зеландия)

Второй раунд

Аль-Ахли (Египет) — Монтеррей (Мексика)

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Аль-Джазира / Окленд Сити

Полуфиналы

Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли / Монтеррей

Аль-Хиляль / Аль-Джазира / Окленд Сити — Челси (Англия)

Финал

Победитель полуфинала 2 — Победитель полуфинала 1

Отметим, что действующий победитель клубного чемпионата мира мюнхенская Бавария не принимает участие в матче, так как победитель Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона стал лондонский Челси.