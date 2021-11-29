В турнире примут участие представители каждой из конфедераций.
Кубок КЧМ, FIFA
29 ноября 2021, 21:22
В Цюрихе представители FIFA провели жеребьевку клубного чемпионата мира-2021.
В данном турнире примут участие представители каждой из конфедераций. Матчи состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах и пройдут с 3 по 12 февраля.
Вашему вниманию результаты жеребьевки:
Первый раунд
Аль-Джазира (ОАЭ) — Окленд Сити (Новая Зеландия)
Второй раунд
Аль-Ахли (Египет) — Монтеррей (Мексика)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Аль-Джазира / Окленд Сити
Полуфиналы
Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли / Монтеррей
Аль-Хиляль / Аль-Джазира / Окленд Сити — Челси (Англия)
Финал
Победитель полуфинала 2 — Победитель полуфинала 1
Отметим, что действующий победитель клубного чемпионата мира мюнхенская Бавария не принимает участие в матче, так как победитель Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона стал лондонский Челси.