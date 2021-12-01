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Камерунский экс-нападающий предрекает успешное будущее для форварда ПСЖ.

После завершения церемонии вручения Золотого мяча нападающему французского Пари Сен-Жермен Лионелю Месси в качестве награды как лучшему футболисту за последний год, многие эксперты остались недовольны итогами финального голосования.

Однако, нашлись и те, кто поздравил аргентинского футболиста с его уже седьмой по счету подобной наградой. Среди таковых отметился и бывший партнер Лионеля по временам выступления за каталонскую Барселону камерунский экс-футболист Самуэль Это’о.

При этом, завершивший профессиональную карьеру форвард не только поздравлял Месси в своем общении с прессой, но и назвал его наиболее вероятного преемника в ранге лучшего футболиста планеты.

"Килиан Мбаппе пришел в футбол в очень удачное время. Месси и Криштиану — два футбольных бога, но их возраст заставляет говорить о скором завершении карьеры и смены эпох. Мбаппе станет им на замену.

Я ожидаю, что он будет величайшим игроков в следующие 10-15 лет. У него есть все необходимое для того, чтобы стать именно тем уникальным футболистом, который будет нужен футболу, как только эти два монстра завершат свои карьеры.

Также, Неймар все еще остается одним из самых лучших в мире, но последняя его травма… Это ужасно. Если вам нужно будет выбрать трех лучших футболистов в мире на данный момент, многие отдадут свой голос за Неймара.

И это не потому, что он когда-то мог быть одним из лучших, а потому, что он им уже стал", — заключил бывший футболист.

Отметим, что Это’о, завершивший карьеру в 2019 году, на данный момент является соучредителем и руководителем собственного благотворительного фонда, который занимается развитием футбола в его родной стране.