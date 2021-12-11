Другое

Легендарный в прошлом футболист получил высокую должность у себя на Родине.

Легендарный нападающий Интера, Барселоны и сборной Камеруна Самуэль Это'О получил должность президента Федерации футбола в своей стране.

Из возможных 43 голосов бывший футболист получил 31 голос, тем самым став главный человеком в камерунском футболе.

"Этот день я буду вспоминать с гордостью. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня и избрал президентом федерации футбола Камеруна.

Результат голосования отображает то стремление и энергию, с которой вся наша футбольная семья намерена вывести камерунский футбол на новый уровень", — приводит слова Это'О официальный Twitter Федерации футбола Камеруна.

Ранее Это'О поделился своими самыми яркими моментами в карьере.