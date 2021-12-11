Легендарный в прошлом футболист получил высокую должность у себя на Родине.
самуэль это'о, getty images
11 декабря 2021, 18:56
Легендарный нападающий Интера, Барселоны и сборной Камеруна Самуэль Это'О получил должность президента Федерации футбола в своей стране.
Из возможных 43 голосов бывший футболист получил 31 голос, тем самым став главный человеком в камерунском футболе.
"Этот день я буду вспоминать с гордостью. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня и избрал президентом федерации футбола Камеруна.
Результат голосования отображает то стремление и энергию, с которой вся наша футбольная семья намерена вывести камерунский футбол на новый уровень", — приводит слова Это'О официальный Twitter Федерации футбола Камеруна.
Ранее Это'О поделился своими самыми яркими моментами в карьере.