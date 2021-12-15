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Украинский защитник провел весь поединок на поле, выйдя в стартовом составе пражского клуба.

В поединке 1/8 финала Кубка Чехии пражская Славия на своем поле уверенно обыграла Злин со счетом 3:1.

Украинский защитник вышел в стартовом составе пражской команды и отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

В нынешнем сезоне Качараба провел 20 поединков, в которых забил один гол.

Отметим, что в чемпионате Чехии Славия набрала 47 очков после 18 туров и занимает первое место в турнирной таблице, опережая Викторию Пльзень на три балла.

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