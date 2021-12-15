Украинский защитник провел весь поединок на поле, выйдя в стартовом составе пражского клуба.
Тарас Качараба, ФК Славия
15 декабря 2021, 22:11
В поединке 1/8 финала Кубка Чехии пражская Славия на своем поле уверенно обыграла Злин со счетом 3:1.
Украинский защитник вышел в стартовом составе пражской команды и отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.
В нынешнем сезоне Качараба провел 20 поединков, в которых забил один гол.
Отметим, что в чемпионате Чехии Славия набрала 47 очков после 18 туров и занимает первое место в турнирной таблице, опережая Викторию Пльзень на три балла.
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