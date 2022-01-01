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Football.ua делится своими ожиданиями от предстоящего года.

Будущий год, как любой другой, будет невероятно богат на футбольные события. Развязка в чемпионатах, баталии в Лиге чемпионов, стыковые матчи отбора на чемпионат мира в Катаре, судьба украинцев в Европе — за всем этим мы будем внимательно следить в течение года.

В преддверии нового года Football.ua составил свой список самых ожидаемых футбольных событий, которые произойдут или теоретически могут осуществиться в 2022. Что-то более реально, а что-то — менее, но ведь никто не запрещает хотя бы иногда немного помечтать.

Хави вернет Барселоне приставку "топ"

Чего только не успела пережить Барселона за последнее время... Финансовые проблемы после пандемии коронавируса, уход многолетнего лидера команды Лионеля Месси, отсутствие традиционной борьбы за высшие места и ставка на молодежь — именно так сегодня выглядит Барселона, которую после полученного тренерского опыта в Катаре пришел спасать легендарный Хави.

Пока дела испанского специалиста в Барсе идут не очень, но и трудно требовать от него чего-то невероятного с нынешним набором исполнителей. Что уж тут говорить, если каталонцы не смогли выйти из группе Лиги чемпионов, в которой ей заведомо гарантировали как минимум второе место. Бавария и Бенфика обскакали команду Хави, и теперь она впервые в своей истории выступит в современной Лиге Европы.

Прогнозировать победу или ранний вылет из второго по значимости еврокубка на данном этапе не будем — многое будет зависеть от трансферной кампании Барсы этой зимой, но очевидно одно — в сильной Барселоне заинтересованы и в руководстве Ла Лиги, и даже в мадридском Реале, ведь интерес к испанскому чемпионату так или иначе падает, когда один из его брендов переживает такой серьезный кризис.

Металлист и Кривбасс повысят уровень конкуренции в чемпионате Украины

Возвращения той самой родной УПЛ, когда наши клубы могли изрядно пошуметь на европейской арене, а в чемпионате Украины прослеживалась запредельная конкуренция за "золото" не только между одними киевским Динамо и донецким Шахтером, хотели бы все украинские болельщики.

Немного расшатать эту застоявшуюся лодку могут возрожденные харьковский Металлист и криворожский Кривбасс, ныне уверенно лидирующие в таблице Первой лиги. Вторые уже начали усиление под УПЛ, выкупив у Днепра-1 Алексея Хобленко, а харьковчане так и вовсе ведут переговоры с Тайсоном, если верить различным инсайдерам.

Звучит многообещающе, но как будет в реальности — покажет время. В любом случае, мы уже потеряли прямую путевку в Лигу чемпионов, поэтому пора как минимум возвращать ее совместными усилиями.

Два украинских клуба квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов

Не будем далеко отходить от тематики наших клубов в еврокубках. Минувшая кампания в Лиге чемпионов стала как для Шахтера, так и для Динамо провальной. Наши два гранда заняли в своих группах последние места, при чем "горняков" опередил и отправился в Лигу Европы явный аутсайдер — молдавский Шериф Юрия Вернидуба.

Пока Днепр-1 постепенно обрастает мышцами и теоретически может составить конкуренцию Шахтеру и Динамо в борьбе за первые два места. И кто бы эту борьбу в конечном итоге не выиграл — в идеале бы было увидеть сразу два украинских клуба в групповом этапе ЛЧ. И желательно, чтобы непростой путь квалификационного раунда Лиги чемпионов был пройден не зря.

Аналогичного хотелось бы увидеть и от других представителей Украины в еврокубках, но с учетом многих факторов к них пока не такой большой спрос, как с команд Роберто Де Дзерби и Мирчи Луческу.

Больше наших в топ-чемпионатах

Мы все с большим нетерпением ждем официального объявления трансфера Виталия Миколенко в Эвертон, но также хотелось бы, чтобы тенденция перехода украинских футболистов в лучшие чемпионаты Европы на этом не останавливалась.

Уже не первый год мы ждем трансфера Виктора Цыганкова в один из крепких европейских клубов, но лидеру киевского Динамо, к сожалению, периодически мешают травмы. Стоит отметить и Владиславу Супрягу, которому крайне необходим новый вызов в карьере. Владислав Кочергин, похоже, и вовсе окончательно решил пойти на пути к реализации своих амбиции поиграть в более престижном чемпионате Европе и отказался продлевать контракт с Зарей, ввиду чего луганский клуб отправил его в дубль. Ну и, конечно, форвард Днепра-1 Артем Довбик уже готов совершить вторую попытку заиграть за пределами Украины.

Чем больше украинских футболистов будет выступать в АПЛ, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге и даже Лиге 1 — тем сильнее будет наша национальная сборная, а УПЛ пока должна принять на себя роль плацдарма, пока не вернется на стремительный путь к развитию.

Золотой мяч вновь станет престижной наградой

Сколько же всего было сказано и написано про отмену церемонии вручения Золотого мяча по итогам 2020 года, когда награду должен был получать нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски. Еще больше критики в адрес France Football последовало после того, как некогда самую престижную индивидуальную награду в футболе забрал Лионель Месси, главные достижения которого пришлись на Копа Америка, а Левандовски вновь был проигнорирован и остался довольствоваться утешительным призом "Лучший нападающий 2021 года".

А ведь если бы в France Football хотя бы приняли решение вручить одновременно два Золотых мяча (один — за 2020 год, а второй — за 2021), то такого огромного шквала критики в свой адрес им удалось бы избежать даже на фоне весьма неудачного периода карьеры Месси после перехода в ПСЖ.

Но имеет то, что имеем, а редакции французского журнала еще придется подумать, как вернуть доверие к своей награде в глазах футбольного мира. Как ни крути, но уровень ее престижности все-таки упал.

Сенсационный чемпион

Все мы любим футбол за различные сенсации и сказочные истории, когда даже явному аутсайдеру удается шокировать мир и выиграть престижный командный трофей.

Триумф Лестера в английской Премьер-лиге в 2016 году, совсем недавнее чемпионство Франции в исполнении игроков Лилля, которым удалось прервать гегемонию богачей из Пари Сен-Жермен... Таких историй немного, но из-за этого они ценятся еще больше.

Кто знает, возможно, лондонскому Арсеналу, Манчестер Юнайтед или Тоттенхэму удастся оставить позади себя фаворитов в лице Манчестер Сити, Ливерпуля и Челси по итогам сезона в Англии? А может Шахтер и Динамо останутся позади в Украине ввиду стремительного прогресса Днепра-1? Или же гегемония Баварии в Германии каким-то чудесным образом завершится в 2022 году, а чемпионом Италии станет условная Аталанта? В футболе возможно все!

Андрей Шевченко добьется успехов в Италии

Андрей Шевченко выбрал непростой путь начала своей клубной карьеры после периода работы в национальной сборной Украины, который в целом можно назвать успешным. Андрей Николаевич возглавил итальянскую Дженоа, ныне являющейся одной из главных претендентов на вылет из Серии А.

Очевидно, что главной задачей украинского специалиста в стане "гриффонов" будет сохранение прописки в высшем дивизионе Италии. Судя по словам самого Шевченко, в зимнее трансферное окно владельцы Дженоа готовы предоставить ему все необходимые ресурсы для выполнения поставленной задачи.

Мы же может пожелать бывшему главному тренеру сборной Украины только удачи, и чтобы все его зимние подписания попали в цель.

Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин будут чаще играть на клубном уровне

Андрей Ярмоленко является лидером сборной Украины, однако в Вест Хэме главный тренер команды Дэвид Мойес гораздо больше доверяет другим исполнителям, таким как Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс и Саид Бенрахма. В английской Премьер-лиге украинцу в лучшем случае выделяются считанные минуты после выхода на замену, чем не может быть доволен и сам Андрей. Понятно, что украинскому нападающему необходим новый вызов в клубной карьере, чтобы чаще играть и быть в идеальной форме к поединкам за сборную Украины, ведь Мойес уже ясно дал понять — на Ярмоленко он не рассчитывает как на ключевого игрока, а зарплата у украинца одна из высших в клубе.

И если Ярмоленко уже 32 года, и он постепенно подходит к завершающему этапу своей карьеры, то вратарю Андрею Лунину всего 22 года, а он просиживает время на скамейке запасных после своего громкого ухода из луганской Зари. Да, как недавно говорил Александр Петраков, быть футболистов мадридского Реала — это большой престиж, но из-за отсутствия игровой практики Андрей уже успел потерять вызов в сборную Украины, обладая при этом огромным талантом. К сожалению, в нынешних реалиях Лунин будет практически нереально отодвинуть Тибо Куртуа на второй план, но найти для себя идеальный вариант для аренды даже за пределами первенства Испании — более чем реально. Тут уже все зависит от желания самого Лунина и его представителей.

Украина выйдет на чемпионат мира в Катаре

Александру Петракову и его тренерскому штабу не без проблем, но удалось вывести национальную сборную Украины в стыковые турниры отбора на предстоящий чемпионат мира, сохранив при этом ноль в графе поражений во время первого отборочного цикла. В марте 2022 года нашей команде предстоит встретиться с крепкой сборной Шотландии, а в случае успеха путевку на мундиаль будет разыгрываться с победителем пары Уэльс-Австрия.

Учитывая то, что "желто-синим" не придется играть ни с Италией, ни с Португалией, факт везения во время жеребьевки отрицать невозможно, поэтому и ожидания украинских болельщиков существенно возросли.

Конечно, все мы надеемся на выход Украины в финальную часть чемпионата мира 2022 года, которая пройдет осенью в Катаре. Все-таки нас не было на мундиале с 2006 года, и украинская команда во главе с Александром Петраковым имеет неплохие шансы на то, чтобы прервать эту злосчастную тенденцию.

Коронавирус останется в прошлом

И хоть болельщики вернулись на трибуны, последствия от пандемии коронавирусы по-прежнему не дают о себе забыть. Более актуальна эта проблема стала в последнее время, когда в командах той же АПЛ футболисты начали массово сдавать положительные тесты на COVID-19, а матчи — массово переноситься.

В период с ноября по декабрь 2022 года состоится чемпионат мира, и совсем не хотелось бы, чтобы он проводился при пустых трибунах или вообще переносился на неопределенный срок. Уже всем нам давно пора возвращать свои жизни в нормальный ритм без каких-либо ограничений.

P. S. А какие футбольные события в 2022 году ожидаете увидеть вы? Делитесь мыслями в комментариях.

Никита Евтушенко, Football.ua