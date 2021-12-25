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Африканская команда определилась с составом на континентальное первенство.

Сборная Сенегала огласила заявку на Кубок африканских наций, который стартует в январе следующего года.

Главный тренер "львов" Алиу Сиссе вызвал всех главных сенегальских звезд, включая голкипера Челси Эдуара Менди, защитника Наполи Калиду Кулибали и нападающего Ливерпуля Садио Мане.

На Кубке Африки-2022 сборная Сенегала попала в группу B, где ее соперниками станут Малави, Зимбабве и Гвинея.

Ранее сообщалось, что Менди стал футболистом года в Сенегале.