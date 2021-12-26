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Фламенго не стоит спешить с объявлением нового тренера.

Несмотря на то, что Паулу Соуза уже согласовал двухлетний контракт с Фламенго, покинуть сборную Польши ему будет непросто — считает Przeglad Sportowy.

"Контракт с Соузой составлен очень умно, и не допускает никаких лазеек, – объяснил экс-президент польской федерации футбола Збигнев Бонек. – Там не прописаны никакие условия для его досрочного расторжения, хоть за полмиллиона евро, хоть за другую сумму".

"Единственный вариант — это добрая воля нашей федерации, и тут Соуза выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с Фламенго".

Ранее Фламенго начал переговоры с Бенфикой о возвращении в Бразилию Жорже Жезуша. Здесь у бразильцев тоже нет продвижения, но в контракте Жезуша, который истекает летом 2022 года, прописаны отступные — 6 миллионов евро.