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Украинский полузащитник сменил клубную прописку.

Аполлон из Лимасола подписал соглашение с украинским полузащитником Александром Нойоком. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

Киприоты договорились с 29-летним полузащитником о контракте до лета 2023 года. Нойок перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне украинский футболист провел 29 поединков на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что в чемпионате Кипра выступает Артур Рудько за Пафос.