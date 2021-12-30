Украинский полузащитник сменил клубную прописку.
Александр Нойок, фото Аполлон
30 декабря 2021, 18:27
Аполлон из Лимасола подписал соглашение с украинским полузащитником Александром Нойоком. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.
Киприоты договорились с 29-летним полузащитником о контракте до лета 2023 года. Нойок перешел на правах свободного агента.
В прошлом сезоне украинский футболист провел 29 поединков на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что в чемпионате Кипра выступает Артур Рудько за Пафос.