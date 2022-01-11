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Английский защитник решил повесить бутсы на гвоздь.

Защитник Интера Майами Райан Шоукросс решил завершить с профессиональными выступлениями в футболе, сообщает официальный сайт клуба.

"После того, как мне посчастливилось насладиться 16-летней игровой карьерой, будучи частью ведущих клубов, таких как Интер Майами, Сток Сити и Манчестер Юнайтед, я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола.

Несмотря на то, что я прекратил игровую карьеру из-за травмы, моя страсть к футболу не угасла, и после того, как я получил тренерскую лицензию, я с нетерпением жду начала тренерской карьеры", — сказал англичанин.

Райан Шоукросс за свою карьеру играл за Сток Сити (453 матча, 25 голов и 16 ассистов), Антверпен (19,2,0), Интер Майами (12, 0, 0) и Манчестер Юнайтед (2, 0, 0).