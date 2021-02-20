Северная Америка

Последние 14 лет английский защитник провел в составе Сток Сити.

Интер Майами, совладельцем которого является легендарный футболист Дэвид Бекхэм, на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником Сток Сити Райаном Шоукроссом.

Детали контракта с 33-летним англичанином не разглашаются. Футболисту достался американскому клубу бесплатно, так как сегодня он покинул Сток Сити, в котором провел 13,5 лет своей карьеры.

Всего в составе "гончаров" Шоукросс провел 453 матча, в которых забил 25 голов и отдал 16 ассистов.

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