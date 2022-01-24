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Немецкий хавбек продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.

Аль-Иттифак на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Наполи Амином Юнесом.

Соглашение с 28-летним немцем рассчитано до 2024 года. Он достался саудовскому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с "неаполитанцами".

Напомним, Юнес перебрался в Айнтрахт на правах аренды в октябре 2020 года. Однако в текущей кампании он провел всего лишь один матч и "орлы" приняли решение отказаться от его услуг.

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