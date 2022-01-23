Украина

Итальянский клуб может снова попробовать заполучить форварда Динамо.

Сампдория готова вернуться к переговорам с киевским Динамо по возможному трансферу нападающего Владислава Супряги. Об этом сообщает SampNews24.

По информации источника, у итальянского клуба сорвались переговоры по нападающему Аталанты Роберто Пикколи, из-за чего они снова обратили внимание на свой шорт-лист, в котором по-прежнему присутствует 21-летний украинец.

Напомним, в начале года сообщалось, что итальянцы готовы арендовать Супрягу за 1 млн евро, а затем выкупить его за 8 млн евро.

В нынешнем сезоне Супряга провел всего лишь шесть матчей, в которых отыграл 263 минуты.