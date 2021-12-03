Форвард Динамо близок к трансферу в стан лидера румынского чемпионата.
владислав супряга, динамо киев
03 декабря 2021, 16:39
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга близок к переходу в ЧФР Клуж.
Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа за 7 млн евро.
По информации Playsport, главный тренер киевлян Мирча Луческу дал свое согласие на переход. Кроме того, известна возможная зарплата украинца в потенциально новой команде — 25 тысяч евро.
Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.
В текущем сезоне Супряга провел 6 матчей за Динамо Киев, в которых не сумел отметиться результативными действиями.