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Капитан "быков" останется в команде еще на сезон.

Защитник Андреас Ульмер продлил контракт с РБ Зальцбург до лета 2023 года — сообщил официальный Твиттер клуба.

36-летний капитан стал настоящей легендой Зальцбурга, проведя в клубе 13 лет, сыграв 516 матчей и выиграв 19 (!) титулов.

Андреас провел 28 матчей в составе национальной сборной Австрии (0 голов) и выступал за Аустрию Вена (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Рид (25, 1) и РБ Зальцбург (516, 23).

Ранее сообщалось, что нападающим РБ Зальцбург интересуется Боруссия Д.