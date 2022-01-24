Германия

"Шмели" хотят заполучить молодого форварда в январе.

Дортмундская Боруссия попытается подписать нападающего Зальцбурга Карима Адейеми.

Как сообщает Sky Germany, руководство Боруссии Д отправилось в Австрию, чтобы провести конкретные переговоры по Адейеми. "Быки" хотят выручить за своего футболиста около 40 миллионов евро.

Интерес к 20-летнему игроку также проявляли Барселона, Реал Мадрид, Атлетико и Ливерпуль.

В текущем сезоне Адейеми провел 28 поединков в футболке "красных", забив 18 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д намерена побороться за полузащитника гладбахской Боруссии Дениса Закарию.