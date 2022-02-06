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Завершился еще один четвертьфинальный матч турнира.

В еще одном матче 1/4 финала клубного чемпионата мира Аль-Хиляль разгромил Аль-Джазиру с теннисным счетом 6:1.

В составе команды из Саудовской Аравии результативными ударами отметились Игало, Перейра, Канно, Аль-Давсари, Марега и Каррильо, а за команду из Абу-Даби единственный мяч забил Диаби, открывший счет в матче.

Таким образом, Аль-Хиляль прошел в полуфинал турнира, где сыграет против лондонского Челси. В другом полуфинале египетский Аль-Ахли сыграет против бразильского Палмейраса.

Аль-Хиляль — Аль-Джазира 6:1

Голы: Игало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсари, 78, Марега, 88, Каррильо, 90+2 — Диаби, 14.