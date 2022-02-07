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Соперницами подопечных Луиса Кортеса станут Узбекистан, Венесуэла, Узбекистан и Болгария.

В рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2023 года женская сборная Украины 14 февраля отправится в Турцию, где примет участие в международном турнире.

Подопечные Луиса Кортеса (35 место в мировом рейтинге), который в свое время выиграл женскую Лигу чемпионов с Барселоной, поспорят за победу в турнире с Узбекистаном (45), Венесуэлой (52) и Болгарией (81).

Также в турнире примут участие Литва (102) и Латвия (112).

8 и 12 апреля сборной Украины предстоит сыграть заключительные матчи в отборочном турнире ЧМ-2023 против Шотландии и Венгрии соответственно. В настоящий момент украинская команда занимает четвертое место, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф.