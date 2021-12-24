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Украинка из Жилстроя-1 ударом из-за пределов штрафной поразила ворота Брейдаблика.

Забитый мяч в исполнении нападающей Жилстроя-1 Ольги Овдийчук был признан лучшим голом на групповом этапе женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, Овдийчук поразила ворота Брейдаблика красивым и эффектным ударом из-за пределов штрафной. Этот же гол был признан лучшим по итогам четвертого тура турнира.

Также отметим, что Жилстрой-1 финишировал на третьем месте в группе В и завершил выступление в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.

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