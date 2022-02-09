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Киевляне обыграли Депортиво в серии одиннадцатиметровых ударов.

Киевское Динамо в рамках поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА отправилось в гости к испанскому Депортиво.

Хозяева поля открыли счет уже на четвертой минуте, но киевляне довольно быстро ответили на это точным ударом Антона Царенко.

В середине первого тайма Депортиво вновь вышел вперед — голом отметился Лопес, но уже через десять минут он получил красную карточку.

Киевляне смогли восстановить паритет ближе к концу встречи благодаря шикарному голу Яцыка, переведя игру в серию пенальти, где Динамо было удачливее.

Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 2:2 (2:3 — в серии пенальти)

Голы: Найера, 4, Лопес, 26 — Царенко, 7, Яцык, 75

Депортиво U-19: Суарес — Фигероа, Хуан Родригес, Барсия, Начо (Тейхо, 85) — Норьега, Рубен, Еремай, Лопес (Мендес, 46), Нахера (Герра, 46) — Мелья (Диего Гомес, 90).

Динамо К U-19: Игнатенко — Танчак, Дьячук, Филатов, Вивчаренко — Яцык, Царенко, Скрипник (Эль-Хамишли, 64) — Близниченко, Диалло, Попов.

Предупреждения: Лопес, Родригес, Суарес — Яцык, Дьячук, Попов

Удаление: Лопес, 37