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Капитан Динамо U-19 высказался о победе над Депортиво U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо U-19 одержало победу над одногодками из Депортиво по итогам серии пенальти и пробилось в следующую стадию турнира.

Капитан столичной команды Александр Яцык, ставший автором второго гола в ворота испанской команды, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Очень хороший соперник, с ними было и приятно играть, и тяжело одновременно. Нам немного повезло, что игрок Депортиво получил красную карточку и мы получили преимущество, после чего смогли отыграться. Игроки Депортиво очень хотели пройти в следующую стадию, поэтому и действовали агрессивно. Нас тренеры также настраивали на агрессивный футбол с первых минут".



"Можно сказать, что пропустили два нелепых мяча. Не доиграли в первом моменте, остановились и смотрели на судью, даст ли он пенальти или нет. Во втором эпизоде немного ошибся Денис Игнатенко, но в этом ничего страшного не было. Мы поддержали нашего вратаря. Первый гол мы быстро отыграли, а второй уже после того, как соперник остался вдесятером".



"Часто пришлось подключать пушечный удар? Тут скажу лишь то, что главный тренер обратил внимание на низкую позиционную игру соперника, что надо резко входить в зону и наносить такие удары. Я ждал свой шанс, чтобы войти в зону и пробить, и в итоге попал".



"Все, что делается — делается к лучшему. Значит, мы были достойны завершить основное время вничью. У соперника тоже были моменты, чтобы забить больше".



"Поддержка соперника в 20 тысяч фанатов? Отличная атмосфера была, я запомню этот матч надолго. В Украине столько болельщиков на матчи Премьер-лиги не приходят".

"Мы верили в Дениса Игнатенко в серии пенальти, мы одна команда и всегда друг друга поддерживаем. Когда мы собрались перед серией пенальти в круг, я сказал ребятам, чтобы не переживали, не нервничали, подходили к мячу спокойно. Даже если кто-то не забьет — ничего не будет, никто не будет высказывать претензии".



"Что больше запомнится — дебют за первую команду или этот матч с Депортиво? Этот матч мне больше запомнился — по атмосфере, по накалу, по эмоциям. Но я очень рад, что получилось дебютировать за первую команду, хоть и в товарищеском матче. Это дорогого стоит! Буду стараться прогрессировать дальше, чтобы вернуться в первую команду".

"Я уже говорил в одном из интервью, что невозможно предсказать, до какой стадии мы пройдем. Мы хотим пройти как можно дальше, а как получится — этого я не знаю", — приводит слова Яцыка официальный сайт Динамо.

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