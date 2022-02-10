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Вратарь Динамо U-19 высказался о победе над Депортиво U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо U-19 одержало победу над одногодками из Депортиво по итогам серии пенальти и пробилось в следующую стадию турнира.

Вратарь столичной команды Денис Игнатенко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Конечно, запомнится, ведь это для нас первый матч на подобном уровне, на таком стадионе, при таком скоплении болельщиков, которые неистово кричали и поддерживали свою команду. Эмоции, пережитые сегодня, точно не забудутся. При таком количестве болельщиков играть тяжелее, поскольку игроки на поле не слышат подсказки друг друга. Но вратарь – это такая позиция, что при любых обстоятельствах необходимо держать планку, эмоционально быть устойчивым независимо от того, как складывается игра".

"Первый пропущенный мяч произошел из-за волнения? Да нет. Просто в той ситуации соперник упал в нашей штрафной, и пока все думали, будет пенальти или нет, игрок успел сыграть на добивании после того, как я отбил мяч. Хорошо, что сразу удалось сравнять. По второму мячу спорить нечего – моя с Филатовым ошибка. Но я старался не расстраиваться, и сохранять те эмоции, которые нам помогут победить".

"Перед таким количеством болельщиков, проигрывая 1:2, не получалось особо думать о тактике. Это я говорю о себе, не знаю, что скажут ребята…Могу сказать, что Депортиво – действительно очень хороший соперник. Точно не самая слабая команда из тех, которые нам могли попасться. Но как только мы начали прессинговать и создавать моменты, то удалось наконец забить"

"Я очень сильно переживал по поводу серии, ведь пенальти, откровенно говоря, не мой конек. Я старался играть по мячу, не уходить заранее в один из углов, на что мне указал тренер. При первом ударе я видел, что соперник смотрит на мои действия, так же делали и его партнеры, которые пробивали следом.

"После отбитого пенальти у меня появилось больше уверенности. Когда не забил Самба, то ее немного поубавилось, но, к счастью, все же удалось довести серию до победы".

"Удар "паненкой"? Неприятный удар, согласен. Получается, я сильно завалился до того, как соперник пробил. Попытался устоять на ногах, но немного не достал до мяча".

"После серии пенальти ребята благодарили меня. Но я считаю, что не я главный герой матча, а команда. Ведь именно они помогли мне после ошибки сохранять спокойствие и держать свой уровень", — приводит слова Игнатенко официальный сайт Динамо.

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