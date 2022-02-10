Другое

Защитник Динамо U-19 высказался о победе над Депортиво U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо U-19 одержало победу над одногодками из Депортиво по итогам серии пенальти и пробилось в следующую стадию турнира.

Защитник столичного клуба Арсений Филатов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Как такового мандража не было – просто мы чуть-чуть не доиграли с игроками. Прекрасно помню этот момент. Игрок открылся под подачу углового на ближнюю стойку, обыгрался с партнером в стенку, после чего прокинул мне мяч между ног. После падения игрока Депортиво мяч был нейтральным, соперники быстрее сориентировались, подобрали – и можно сказать, занесли в ворота. Наверное, да [выключился из момента], немного концентрации не хватило".

"Честно, атмосфера была сумасшедшей. Даже когда выходили на разминку, чувствовался бешеный настрой болельщиков. Очень приятно было играть. Могу добавить, что это мой первый матч в Юношеской лиге УЕФА в стартовом составе, присутствовал определенный мандраж, но со стартовым свистком он исчез".

"Поддержала ли команда Игнатенко после первого тайма? Конечно. Если бы мы напихали ему полную торбу, лучше бы не стало. Еще до игры мы договорились, что пихать друг другу не будем, и если у кого что-то не складывается, то обязательно поддерживаем друг друга. И до конца игры верили, что мы сможем победить".

"Игорь Владимирович в перерыве сказал лично мне, чтобы больше играл вперед, поскольку я часто отдавал пасы назад, что привело к пропущенному голу. Также подчеркнул, что играем в большинстве, так чтобы не спешили и разыгрывали до верного".

"Еще раз повторюсь, что мы до конца верили в свою победу. Для нас не было важно, в какой форме находится соперник – знали, что выйдем на поле и будем делать то, что скажет тренер. 14 февраля будет жеребьевка. Честно говоря, все равно кто выпадет, ведь мы настроены играть с любым соперником", — приводит слова Филатова официальный сайт Динамо.

Смотреть видео голов и обзор матча Депортиво U-19 — Динамо Киев U-19 вы можете на Football.ua.