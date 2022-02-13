Другое

Украинский вингер вновь совершил результативное действие.

Мехелен в рамках поединка 27 тура чемпионата Бельгии принимал на своем поле Остенде и добился разгромной победы.

Марьян Швед появился на поле с первых минут и смог отметиться забитым голом в начале второй половины игры.

Украинский вингер в текущем сезоне провел 22 поединка на клубном уровне, в которых смог отметиться тремя голами и тремя ассистами.

Напомним, что ранее Марьян Швед помог Мехелену обыграть Стандард.