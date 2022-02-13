Ранее украинский защитник забил один гол в 28 матчах.
ФК Лудогорец
13 февраля 2022, 18:38
Лудогорец в рамках перенесенного матча четвертого тура чемпионата Болгарии в гостях уверенно обыграл Арду со счетом 4:0.
В этой поединке украинский защитник Игорь Пластун, который вышел в стартовом составе Лудогорца, отметился ассистом на 23 минуте.
Таким образом, украинец оформил свой первый ассист в нынешнем сезоне в 28 матчах. Также на его счету один забитый мяч.
После 19 туров Лудогорец набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, опережая софийский ЦСКА на четыре балла.
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