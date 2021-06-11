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Футболист вернулся в болгарский клуб.

Болгарский Лудогорец на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб украинца Игоря Пластуна.

Футболист, который последние три года защищал цвета бельгийского Гента, прокомментировал свое возвращение.

"Очень рад вернуться в Лудогорец. Эта команда дала мне многое. Надеюсь добиться такого же успеха. Почему бы и не большего?", — сказал Пластун пресс-службе клуба.

С 2016 по 2018 год защитник выступал за Лудогорец, с которым дважды становился чемпионом Болгарии.

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