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Хавбек продолжит выступления в первенстве Венгрии.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири перешел в Гонвед, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Ганский хавбек присоединился ко "львам" на правах аренды до конца сезона.

Кадири перебрался в Динамо летом 2019-го из Аустрии. В первой половине сезона 25-летний игрок выступал на правах аренды в Черноморце, где провел 13 матчей в УПЛ.

Действующий контракт Кадири с Динамо рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, это зимой Динамо отправило полузащитника Богдана Леднева в аренду в венгерский Фехервар.