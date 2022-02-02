Украинец прибыл в расположение генуэзского клуба.
Владислав Супряга, twitter.com/sampdoria
02 февраля 2022, 16:40
Сампдория представила нападающего Владислава Супрягу в качестве новичка команды.
Украинский форвард уже прибыл на тренировочную базу генуэзского клуба, где он должен познакомиться с новыми партнерами по команде и главным тренером Марко Джампаоло.
Супряга присоединился к Сампдории в последние дни зимнего трансферного окна на правах аренды из Динамо. "Блучеркьяти" также имеют право выкупа 21-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что Супряга будет выступать в составе Сампдории под седьмым номером.