Италия

Украинец прибыл в расположение генуэзского клуба.

Сампдория представила нападающего Владислава Супрягу в качестве новичка команды.

Украинский форвард уже прибыл на тренировочную базу генуэзского клуба, где он должен познакомиться с новыми партнерами по команде и главным тренером Марко Джампаоло.

Супряга присоединился к Сампдории в последние дни зимнего трансферного окна на правах аренды из Динамо. "Блучеркьяти" также имеют право выкупа 21-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Супряга будет выступать в составе Сампдории под седьмым номером.