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Португальский специалист возглавлял команду с минувшего лета.

Аль-Хиляль в своем официальном твиттере объявил об отставке главного тренера команды Леонарду Жардима.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Португалец возглавлял саудовский клуб с лета прошлого года. Вместе с командой он стал победителем азиатской Лиги чемпионов, однако на клубном чемпионате мира Аль-Хиляль занял лишь четвертое место.

Вместо Жардима с командой из Саудовской Аравии будет работать аргентинец Рамон Диас. Ранее Диас уже возглавлял Аль-Хиляль с 2016 по 2018 год.

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