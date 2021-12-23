Аргентина

Форварду отдадут дань уважения на Родине.

В Аргентине учредили приз имени Серхио Агуэро, который недавно объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Теперь награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя легендарного форварда.

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Об этом сообщил президент Федерации футбола страны Клаудио Тапия, сообщает El Comercio.

Отметим, что на клубном уровне Агуэро выступал на Родине за Индепендьенте. Кроме того, в послужном списке футболиста такие клубы как Манчестер Сити, Барселона и мадридский Атлетико.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит Агуэро должность в структуре клуба.