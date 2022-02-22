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Соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца сезона.

Украинский полузащитник Максим Кучерявый продолжит свою карьеру в клубе четвертого дивизиона Шотландии — Келти Хартс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, Кучерявый перебрался в Сент-Джонстон летом прошлого года, но затем провел всего лишь один матч и отправился в аренду в Брикин Сити, где сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 10 ассистов.

В настоящее время Келти Хартс занимает первое место в турнирной таблице четвертого дивизиона страны.

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