Соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца сезона.
Максим Кучерявый, twitter.com/KeltyHeartsFC
22 февраля 2022, 07:18
Украинский полузащитник Максим Кучерявый продолжит свою карьеру в клубе четвертого дивизиона Шотландии — Келти Хартс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Арендное соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, Кучерявый перебрался в Сент-Джонстон летом прошлого года, но затем провел всего лишь один матч и отправился в аренду в Брикин Сити, где сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 10 ассистов.
В настоящее время Келти Хартс занимает первое место в турнирной таблице четвертого дивизиона страны.
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