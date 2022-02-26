ЧМ-2022. Отбор

Президент підтримав рішення Польського футбольного союзу.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення Польського футбольного союзу про відмову грати матч плей-офф ЧС-2022.

"І правильно, пане Кулеша. З бандитами нічого грати", написав у Twitter-акаунті.

I słusznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra się z bandytami! 💪👍 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022