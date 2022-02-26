Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення Польського футбольного союзу про відмову грати матч плей-офф ЧС-2022.

"І правильно, пане Кулеша. З бандитами нічого грати", написав у Twitter-акаунті.

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