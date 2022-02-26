ЧМ-2022. Отбор
Президент підтримав рішення Польського футбольного союзу.
Анджей Дуда, Getty Images
26 февраля 2022, 12:00
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення Польського футбольного союзу про відмову грати матч плей-офф ЧС-2022.
"І правильно, пане Кулеша. З бандитами нічого грати", написав у Twitter-акаунті.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!