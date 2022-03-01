Організація запропонувала внести зміни до трансферних правил.
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01 марта 2022, 11:24
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) звернулася до ФІФА з пропозицією внести зміни до трансферних правил.
Як повідомляє ESPN, FIFPro хоче, щоб іноземні гравці мали змогу розривати контракти з російськими клубами в односторонньому порядку через агресію Росії.
Станом на зараз у Росії виступають біля 200 легіонерів, 133 з них – в елітному дивізіоні. Якщо відповідні зміни будуть запроваджені, вони зможуть залишати клуби безкоштовно.
Нагадаємо, раніше УЄФА і ФІФА відсторонили російські клуби і збірні від участі в усіх змаганнях.