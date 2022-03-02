Німецький спеціаліст не провів жодного матчу на чолі клубу.
Даніель Фарке, Getty Images
02 марта 2022, 16:26
Головний тренер Даніель Фарке покинув Краснодар за згодою сторін, повідомляє портал The Athletic.
Фарке прийняв рішення розірвати угоду з російським клубом після початку війни в Україні. Німецький спеціаліст очолив клуб у січні і не провів жодного матчу.
Раніше 45-річний тренер працював на чолі Ліпштадта, другої команди Борусії Дортмунд та Норвіча.
Нагадаємо, через російську агресію раніше контракт з Локомотивом розірвав німець Маркус Гісдоль.