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Німецький спеціаліст не провів жодного матчу на чолі клубу.

Головний тренер Даніель Фарке покинув Краснодар за згодою сторін, повідомляє портал The Athletic.

Фарке прийняв рішення розірвати угоду з російським клубом після початку війни в Україні. Німецький спеціаліст очолив клуб у січні і не провів жодного матчу.

Раніше 45-річний тренер працював на чолі Ліпштадта, другої команди Борусії Дортмунд та Норвіча.

Нагадаємо, через російську агресію раніше контракт з Локомотивом розірвав німець Маркус Гісдоль.