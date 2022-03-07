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Вперше за чотири поєдинки український півзахисник з'явився на полі.

У поєдинку 23 тури чемпіонату Угорщини Ференцварош на своєму полі обіграв Кішварду з рахунком 2:1.

Вперше за чотири поєдинки український півзахисник Олександр Зубков з'явився на полі, коли вийшов на заміну на 58-й хвилині.

Після зустрічі Зубков взяв прапор України та пішов подякувати фанатам за підтримку. Уболівальники зустріли футболіста гучними оваціями, що можна було бачити у сторіс Зубкова у Instagram.

Таким чином, команда колишнього головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова набрала 46 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, випереджаючи Академію Пушкаша на п'ять балів.