Вперше за чотири поєдинки український півзахисник з'явився на полі.
Олександр Зубков, ФК Ференцварош
07 марта 2022, 14:02
У поєдинку 23 тури чемпіонату Угорщини Ференцварош на своєму полі обіграв Кішварду з рахунком 2:1.
Вперше за чотири поєдинки український півзахисник Олександр Зубков з'явився на полі, коли вийшов на заміну на 58-й хвилині.
Після зустрічі Зубков взяв прапор України та пішов подякувати фанатам за підтримку. Уболівальники зустріли футболіста гучними оваціями, що можна було бачити у сторіс Зубкова у Instagram.
Таким чином, команда колишнього головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова набрала 46 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, випереджаючи Академію Пушкаша на п'ять балів.