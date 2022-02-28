Украина

Гравець Ференцвароша пропустив матч чемпіоната Угорщини.

Олександр Зубков у зв'язку с агресією РФ проти України за власним бажанням пропустив матч проти Дьермо — сповістив офіційний сайт “фраді”.

За офіційній версії — через те, що він дуже стурбований подіями в Україні та не може зосередитися на процесі тренування.

Нагадаємо, що Ференцварош зараз тренує колишній тренер збірної РФ Станіслав Черчесов.

25-річний вінгер збірної України у цьому сезоні провів 25 матчів в усіх турнирах та забив 4 м'ячі.