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ФІФА вирішила долю іноземців у чемпіонаті країни-окупанта.

Міжнародна федерація футболу прийняла рішення щодо футболістів-іноземців у чемпіонаті РФ.

У тому випадку, якщо футболісти та тренери не досягнуть домовленностей до 10 березня дозволено в односторонньому порядку призупиняти свої контракти до 30 червня 2022 року.

Окрім того, всім іноземцям дозволено підписувати контракти з іншими клубами без наставання будь-яких наслідків. Свої переходи футболісти повинні завершити до 7 квітня 2022 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Також є одне обмеження — один клуб може підписати не більш ніж двох таких футболістів.

Раніше повідомлялось, що ФІФА призупинила контракти іноземних футболістів, що грають в Україні.