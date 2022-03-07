ЧМ-2022. Отбор

Міжнародна федерація футболу не горить бажанням сильно карати збірну РФ, незважаючи на розв'язану російськими військовими повномасштабну війну в Україні.

Як ми раніше повідомляли, ФІФА досі не ухвалила рішення щодо долі полуфінального матчу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 між Росією та Польщею.

Раніше Міжнародна федерація футболу усунула всі національні збірні Росії від участі у всіх змаганнях під своєю егідою, однак, незважаючи на розв'язану повномасштабну війну в Україні російськими окупаційними і терористичними військами, у ФІФА не горять великим бажанням серйозно карати збірну Росії та позбавляти можливості спробувати пройти до ЧС-2022 року в Катарі – стверджує польське видання Sport Interia.

За інформацією джерела, зруйновані українські міста та загибель мирного населення через злочини військ РФ — не є переконливою причиною для ФІФА повністю ізолювати Росію від цивілізованого світу, включаючи футбольну сферу.

Стверджується, що чиновники із Цюріха роблять усе можливе, щоб не нанести росіянам найсильнішого удару. Серед розглянутих ідей ФІФА було перенесення матчу плей-офф проти поляків на червень.

Наразі Польський футбольний союз надіслав до ФІФА три листи про напад військ Російської Федерації на Україну. У першому, надісланому 22 лютого, поляки висловили занепокоєння напруженою ситуацією біля свого кордону і попросили ФІФА надати термінову позицію з цього приводу.

У другому, підготовленому через два дні, Польський футбольний союз, а також Шведська та Чеська федерації футболу повідомили ФІФА, що їхні збірні не прилетять до Москви на матчі плей-офф. 26 лютого був надісланий найважливіший лист, у якому поляки прямо заявили, що зовсім не мають наміру грати з Росією.

Журналісти польського видання підтверджують, що на жодний із цих листів Міжнародна федерація футболу так і не дала відповіді. Єдиним контактом було коротке повідомлення після третього електронного листа, в якому співробітники ФІФА заявили, що вони підтвердили отримання документів і надішлють позицію федерації. Хоча рішення мало бути прийняте у п'ятницю, його досі немає.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!