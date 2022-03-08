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Організація прийняла рішення щодо гри кваліфікації.

Бюро оргкомітету ФІФА прийняло ключові рішення щодо матчів європейського плей-офф Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 після консультацій з УЄФА та асоціаціями-учасниками ФІФА.

"3 березня 2022 року Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА з проханням перенести її матч(і) кваліфікації через неможливість організувати подорожі та тренування команди за нинішніх обставин.

Після консультацій з УЄФА та чотирма асоціаціями-членами, які беруть участь у Шляху А плей-офф європейської кваліфікації, було одноголосно погоджено в дусі солідарності прийняти цей запит. Матч між Шотландією та Україною, який спочатку був запланований на 24 березня 2022 року, тепер буде перенесено на існуюче вікно червня, а отже, матч між переможцями матчів Шотландія проти України та Уельс проти Австрії також буде перенесено на те саме вікно .

Крім того, було погоджено, що матч між Уельсом та Австрією залишиться запланованим на 24 березня 2022 року через необхідність обмежити переривання змагальними матчами, які вже заплановані на червневе вікно в уже перевантаженому календарі.

Відповідні сторони вивчають альтернативні розклади для постраждалих команд у березневому вікні. Аналогічно, деталі перенесених матчів будуть оголошені своєчасно, а вікно міжнародного календаря матчів у червні буде адаптовано відповідно до необхідності для відповідних команд після цих"

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.