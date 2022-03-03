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Польські футболісти, що грають в РФ, визначилися з відншенням до війни.

Футболісти з Польщі по різному відреагували на війну РФ проти України — сповіщає Onet.

Гжегош Криховяк має намір розірвати контракт з Краснодаром (діє до літа 2024 року). Більш того, він вмовив усіх легіонерів клубу на знак протесту проти агресії в Україні відмовитися від тренувань.

Мацей Рибус, який 5 років грає за Локомотив, 3 роки тому одружився на росіянці та має двох дітей, не має наміру подовжувати контракт, але залишить клуб лише влітку.

Себастіан Шиманьски, хоч й не підтримує агресію проти України, не буде висувати ультиматум, а покине клуб, який оцінив його у 20 міліонів євро, “цивілізованим” шляхом.

Четвертий поляк в лізі РФ, Рафал Аугустиняк, веде переговори з Уралом про розрив контракту.

Раніше збірна Польщі відмовилася грати з РФ.