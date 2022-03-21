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Але клуби мають певні обмеження.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив внести зміни до регламенту Ліги чемпіонів-2021/22, Ліги Європи-2021/22 та Ліги конференцій-2021/22, а також дозволити клубам реєструвати щонайбільше двох нових гравців, які мають право на участь у решті матчів у поточних змаганнях не пізніше 1 квітня 2022 року.

Крім того, Виконавчий комітет УЄФА схвалив аналогічні зміни до регламенту жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22, щоб дозволити клубам реєструвати максимум двох нових гравців, які мають право на участь у решті матчів поточного змагання до 7 квітня 2022 року.

"Внаслідок невизначеності навколо ескалації військового конфлікту в Україні, який спричинив масову та жахливу гуманітарну кризу, Бюро Ради ФІФА 7 та 16 березня 2022 року за координацією та консультаціями з УЄФА та іншими зацікавленими сторонами вирішило внести зміни Положення ФІФА про статус і трансфери гравців (RSTP), щоб забезпечити юридичну визначеність і ясність з низки питань і подолати наслідки кризи для гравців.

У зв’язку з цим Виконком УЄФА вирішив включити положення, що дозволяє клубам реєструвати максимум двох додаткових гравців, які раніше були зареєстровані в клубі, що входить до УАФ або РФС, і чиї контракти були призупинені.

Щоб мати право брати участь у вищезгаданих змаганнях УЄФА, будь-який новий гравець, серед іншого, повинен бути належним чином зареєстрований у національній асоціації як гравець за відповідний клуб відповідно до правил асоціацій та правил ФІФА", — йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що раніше Арбітражний суд у Лозані відхилив апеляцію РФС по санкціям ФІФА.