Другое

Інспектора митного поста "Вилок" Закарпатської митниці, ймовірно, понесуть покарання.

Державне бюро розслідувань України порушило кримінальне провадження щодо інспекторів, які випустили Суркісів з країни з великою сумою коштів.

"26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули два автомобілі, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси із чотирма пасажирами в кожній машині.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інших дій, передбачених законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких засобів та речей при митному оформленні зазначеними особами не проводилося.

Водночас, за попередніми даними, на митній посаді в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки.

В рамках досудового розслідування, яке проводиться за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах", — повідомляє ГБР.

Нагадаємоб що Ігор та Григорій Суркіси вивезли з України понад 17 мільйонів доларів.