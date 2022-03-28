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Фода — одни з найуспішніших тренерів в історії країни.

Федерація футболу Австрії на своїх офіційних сторінках повідомляє, що Франко Фода залишив посаду головного тренера збірної Австрії.

Перед товариським поєдинком проти Шотландії, Фода 55-річний фахівець із Німеччини оголосив про закінчення терміну свого контракту.

"У мене було багато думок протягом останніх кількох днів, і я несу повну відповідальність за те, що ми не пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу. Тож моя робота менеджера команди закінчиться після гри в Шотландії.

З великою честю і гордістю я тренував національну збірну і залишуся великим уболівальником національної збірної. Я також хочу подякувати гравцям за більш ніж чотири чудові роки. На жаль, час, який ми провели разом, закінчився погано, тому що ми не змогли здійснити нашу велику мрію", — сказав Фода.

Нагадаємо, Фода очолював національну команду з 2017 року. Він виводив збірну на Євро-2020, виходив з ней з групи, а ось на ЧС-2022 не зумів вивести.